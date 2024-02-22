Павильон «Макет Москвы» подготовил праздничную программу ко Дню защитника Отечества

23 февраля, в День защитника Отечества, в павильоне «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ гостей ждут захватывающие полеты над макетом Москвы, пятиминутные светотехнические шоу и интерактивные викторины.
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