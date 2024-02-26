Герасимов посетил командный пункт 58-й армии в зоне СВО и наградил бойцов

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России - первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в зоне проведения специальной военной операции.
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