Говядина в России может подорожать на 7-10% к концу года

Стоимость говядины может вырасти как минимум на 7-10% к новогодним праздникам, пишет ». По мнению участников рынка, удорожание происходит из-за сокращения поголовья крупного рогатого скота и роста зависимости от импорта.
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