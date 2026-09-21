The head of "L.E.V. Management " promised to ensure the smooth operation of the "Auchan" network

The "Auchan" supermarket chain and all its related divisions are operating normally after the decision to transfer them to the temporary management of the Russian company " L.
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