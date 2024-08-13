Стена у изголовья кровати всегда в центре внимания В нашей новой подборке мы собрали для вас примеры ее оформления с помощью обоев

﻿﻿Обои для спальни – пожалуй, самое популярное решение для отделки стен. Но популярный не значит посредственный: у дизайнеров есть несколько секретов, которые помогут создать эффектный, запоминающийся и в то же время не раздражающий глаз интерьер спальной зоны.