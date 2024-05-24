«Orange здесь» становится новым слоганом бренда Orange – теперь и в Молдове

Orange запускает в Молдове новый слоган бренда – «Orange здесь», который подтверждает намерение компании быть надежным оператором, всегда рядом со своими клиентами, сопровождая их на каждом этапе жизни и в любых обстоятельствах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии