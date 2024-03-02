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День бабушек 3 марта 2024 года: история и традиции праздника

День бабушек 3 марта 2024 года: история и традиции праздника

День бабушек 3 марта 2024 года: история и традиции праздника Ольга ВайленкоНесмотря на наличие Международного дня пожилых людей, в России существует еще и такой праздник, как День бабушек.

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