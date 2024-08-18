Умер Ален Делон

В возрасте 88 лет скончался знаменитый французский актер Ален Делон. Об этом сообщает AFP со ссылкой на детей звезды.
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