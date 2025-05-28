Разработчики World of Warcraft: Classic объявили о прекращении работы над “Сезоном открытий”Сезон открытий был запущен 30 ноября 2023 года, и предлагал игрокам вариант игры образца ванильного World of Warcraft, но с новыми умениями, изменениями в балансе классов, новыми квестами и рейдами.
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