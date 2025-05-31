Певица Наталья Ветлицкая удивила неожиданным признанием о своей личной жизни. Впервые ставшая мамой в 40 лет экс-солистка группы «Мираж» раскрыла, что не хотела детей, но, родив дочь, стала бояться за нее.
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