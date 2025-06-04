В Поморье нет пригодных пляжей для отдыха

Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Архангельской области.30 мая на сайте Управления Роспотребнадзора по Архангельской области появился отчёт с заголовком «Подготовка к пляжному сезону в 2025 году».
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