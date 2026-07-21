22 июля: какой сегодня день

22 июля отмечают Всемирный день мозга. Этот праздник пришел из Бельгии, так 22 июля 1957 года в Брюсселе была создана благотворительная организация — Всемирная федерация неврологии, которая поставила своей целью развивать науку и заботиться о здоровье мозга людей всех стран и континентов.