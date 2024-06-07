Улыбка Клаудии Шейнбаум

130-миллионная Мексика – страна экзотики. Теперь пост главы государства заняла еще и экзотическая дама – представитель коалиции с символическим названием «Давайте продолжим творить историю» Клаудия Шейнбаум Пардо.
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