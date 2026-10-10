Выпившая молочный коктейль девочка умерла из-за ошибки сотрудника кафе

В Великобритании 12-летняя девочка скончалась после того, как выпила молочный коктейль в кафе. Об этом пишет New York Post, материал перевел aif.
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