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Аргументы и Факты

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Выпившая молочный коктейль девочка умерла из-за ошибки сотрудника кафе

Выпившая молочный коктейль девочка умерла из-за ошибки сотрудника кафе

В Великобритании 12-летняя девочка скончалась после того, как выпила молочный коктейль в кафе. Об этом пишет New York Post, материал перевел aif.

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