Парадный расчет АГЗ МЧС России вновь признан лучшим

По итогам участия подразделений в Параде Победы 2022 года парадный расчет Академии гражданской защиты МЧС России был признан лучшим среди министерств и ведомств.
Популярные статьи
- В Красноярске курсант Сибирского юридического института МВД России задержал вооруженного подозреваемого и оказал помощь потерпевшему
- Подразделения ЦВО овладели населенным пунктом Белогоровка
- Российские военнослужащие доставили более 150 тонн гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области
Свежие комментарии