Парадный расчет АГЗ МЧС России вновь признан лучшим

Парадный расчет АГЗ МЧС России вновь признан лучшим

По итогам участия подразделений в Параде Победы 2022 года парадный расчет Академии гражданской защиты МЧС России был признан лучшим среди министерств и ведомств.

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