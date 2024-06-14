В Ростовской области пенсионер в упор расстрелял двух соседок из-за дворовой собаки

Выжить в бойне удалось 13-летней девочке, которая сумела убежать после первых выстрелов.На территории хутора Степной в Волгодонском районе 11 июня произошёл конфликт между соседями, который окончился стрельбой и двойным убийством.
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