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На форуме НАТО в Польше представят "теорию победы" над Россией

На форуме НАТО в Польше представят "теорию победы" над Россией

Zuma/TASS Главнокомандующий объединенными ВС НАТО в Европе генерал-лейтенант Алексус Гринкевич представит "Теорию победы" на форуме в Варшаве, несмотря на заявления Москвы об отсутствии угроз для стран Альянса.

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