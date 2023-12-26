Владимир Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником

Скриншот видео В России 27 декабря вот уже 33 года отмечают День спасателя. Президент России Владимир Путин поздравил всех причастных с профессиональным праздником, подчеркнув справедливую гордость за работу сотрудников, военнослужащих и гражданских специалистов МЧС.