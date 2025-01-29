В Петербурге улучшили процесс скрининга во время беременности

Процедура вышла на новый уровень В 2025 году в Петербурге на базе шести родильных домов открылись межрайонные отделения, специализирующиеся на диагностике нарушений развития плода на самых ранних стадиях беременности.
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