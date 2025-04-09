Подписчики сообщают о дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе: "Фура лежит после поворота на Серп и молот.
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Подписчики сообщают о дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе: "Фура лежит после поворота на Серп и молот.