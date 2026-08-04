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Царьград

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Мексика усилит образовательное сотрудничество с российскими вузами

Мексика усилит образовательное сотрудничество с российскими вузами

Мексиканское посольство в России сообщило о стремлении развивать образовательные проекты и увеличить число студентов из России, сотрудничая с ведущими российскими университетами, включая МГУ, СПбГУ и другие.

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