Вычет на детей и себя: кто и сколько может вернуть за обучение в 2026 году

Налоговый вычет за обучение детей в 2026 году позволяет вернуть часть уплаченного НДФЛ В 2026 году российские налогоплательщики могут воспользоваться обновленной системой социальных вычетов, которая стала особенно выгодной из-за введения прогрессивной шкалы НДФЛ.
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