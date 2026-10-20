После долгого сидения мышцы спереди бедра укорачиваются, и это отзывается в пояснице. Встаньте, обопритесь рукой о стол и сделайте небольшой шаг одной ногой назад, пятку оторвите от пола.
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