Спорт Уик-Энд

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Сколько на Дзюбу не выливали негатива, но он - лидер на поле. А самое проблемное звено в «Зените» - отсутствие Ловрена

Сколько на Дзюбу не выливали негатива, но он - лидер на поле. А самое проблемное звено в «Зените» - отсутствие Ловрена

- Самое сильное звено в современном «Зените»? – вопрос «Спорт уик-энда» экс-игроку «Зенита», «Ростова», «Спартака» и «Краснодара» Максиму Деменко.

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