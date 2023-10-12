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Русская весна

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Генсек НАТО предупредил об ответе на атаку на газопровод Balticconnector

Генсек НАТО предупредил об ответе на атаку на газопровод Balticconnector

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, в случае подтверждения «намеренной атаки» на критическую инфраструктуру Финляндии и Эстонии, ответ НАТО будет «решительным и единым».

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Юрий анин
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Юрий анин
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