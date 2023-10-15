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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«В произвольной будешь роковой львицей». Загитова взяла интервью у фигуристок после короткой программы на Гран-при России в Уфе

Олимпийская чемпионка пообщалась с Софией Захаровой, Елизаветой Куликовой, Анной Фроловой и Аделией Петросян, которые накануне выступили с короткими программами.

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