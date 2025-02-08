Мировым соглашением завершилось дело о непостроенном Центре культурного развития

В споре между заказчиком строительства в Тамбове Центра культурного развития и подрядчиком поставлена точка: региональное министерство градостроительства и архитектуры сочтёт обязательства исполненными, когда ООО "Стройконсалтинг" сдаст часть выполненных работ и вернёт неиспользованную часть аванса в размере 8,7 миллиона рублей.