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«Это конец»: в Германии сообщили о катастрофе для ВСУ на Днепре

«Это конец»: в Германии сообщили о катастрофе для ВСУ на Днепре

ВСУ могут потерять плацдарм в районе Крынок из-за атак дронов российских военных, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети Х.

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