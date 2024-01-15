«Это конец»: в Германии сообщили о катастрофе для ВСУ на Днепре

ВСУ могут потерять плацдарм в районе Крынок из-за атак дронов российских военных, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети Х.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Иран нанес удар баллистическими ракетами по консульству и базе армии США — подробности (ВИДЕО)
- Армия России готовит десантно-штурмовые бригады для высадки в тыл линий обороны ВСУ — ISW
- Взрывы в нескольких областях Украины, Армия России подняла стратегическую авиацию и наносит ракетные удары по целям (КАРТА, ВИДЕО)
Свежие комментарии