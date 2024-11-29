За маршрутчиками в Петрозаводске тайно проследили инспекторы ДПС

Число аварий с участием маршрутных автобусов существенно увеличилось в карельской столице Инспекторы ГАИ выявили ряд нарушений в работе общественного транспорта Петрозаводска в ходе скрытого патрулирования.
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