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Британский экономист предупредил о небывалом росте цен на продукты

Британский экономист предупредил о небывалом росте цен на продукты

Стремительный рост цен на продукты питания в долгосрочной перспективе предсказал бывший руководитель второй по величине торговой сети в Соединенном Королевстве Sainsbury’s Джастин Кинг в опубликованном 15 мая комментарии изданию The Guardian.

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