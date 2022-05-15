Британский экономист предупредил о небывалом росте цен на продукты

Стремительный рост цен на продукты питания в долгосрочной перспективе предсказал бывший руководитель второй по величине торговой сети в Соединенном Королевстве Sainsbury’s Джастин Кинг в опубликованном 15 мая комментарии изданию The Guardian.
Стремительный рост цен на продукты питания в долгосрочной перспективе предсказал бывший руководитель второй по величине торговой сети в Соединенном Королевстве Sainsbury’s Джастин Кинг в опубликованном 15 мая комментарии изданию The Guardian.
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