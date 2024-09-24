Сийярто: Венгрия и КНР с грустью смотрят на политику Евросоюза и США по Украине

Будапешт и Пекин с грустью смотрят на политику Европейского союза и Соединенных Штатов по Украине. Об этом, как информирует РИА Новости, заявил руководитель министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который встретился на полях Генеральной Ассамблеи ООН с китайским коллегой Ван И.