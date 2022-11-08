"Еще и шлагбаум воткнули": что происходит в популярном месте отдыха Владивостока

Жителей Владивостока удивили изменения, которые они заметили в популярном месте отдыха. Так, по словам горожан, в парке в районе Второй Речки высадили деревья и появился шлагбаум.
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