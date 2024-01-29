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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

ЕС решил «отомстить» Венгрии из-за позиции по Украине: главное за сутки

ЕС решил «отомстить» Венгрии из-за позиции по Украине: главное за сутки

МОСКВА, 29 января, ФедералПресс. Евросоюз готов подорвать экономику Венгрии из-за отказа согласовать помощь Украине, военнослужащие США погибли при атаке беспилотника на базу в Иордании, а экс-главком НАТО обозначил дату переговоров Москвы и Киева.

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