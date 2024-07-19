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Redacted разоблачил ложь Зеленского и Запада о мирных переговорах

Redacted разоблачил ложь Зеленского и Запада о мирных переговорах

Ещё в самом начале спецоперации Москва предлагала Киеву сесть за стол переговоров. Но Зеленский и его западные покровители до последнего времени предпочитали заниматься политическим театром и устраивать бесполезные саммиты, тем самым лишь способствуя кровопролитию на Украине, считают авторы YouTube-канала Redacted Натали и Клейтон Моррис.

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