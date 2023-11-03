«Вкалывают роботы, счастлив человек» — помните эти слова песенки из фильма про Электроника? Сейчас такое уже не кажется фантастикой, а вот полвека назад роботы были только в фантастических фильмах, но не в реальности.
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