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«Вкалывают роботы, счастлив человек» — помните эти слова песенки из фильма про

«Вкалывают роботы, счастлив человек» — помните эти слова песенки из фильма про

«Вкалывают роботы, счастлив человек» — помните эти слова песенки из фильма про Электроника? Сейчас такое уже не кажется фантастикой, а вот полвека назад роботы были только в фантастических фильмах, но не в реальности.

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