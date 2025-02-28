Суд заочно арестовал отца из Австралии, похитившего сына у бывшей жены в Новосибирске

В настоящее время мужчина находится в межгосударственном розыске.В Новосибирске избрана мера пресечения в отношении Олега Карпова, находящегося в межгосударственном розыске, который похитил сына, об этом сообщили в пресс-службе суда Центрального района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии