Обещал "и в хвост, и в гриву": В Екатеринбурге молодая учительница не выдержала травли со стороны ученика-мигранта

В Екатеринбурге молодая учительница Анна была вынуждена уволиться из школы из-за систематической травли со стороны ученика из Узбекистана.
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каждый чурбан приходя в школу должен получать по морде, ежедневно. Да и зачем их учить. Чурбаны же.
Эту тварь в колонию, чтобы его там « и в хвост и в гриву». А весь кишлак родственников - дармоедов от мала до стара с дактилоскопированием ( навсегда)в родные аулы. А этого ублюдка после колонии пинком под зад ( навсегда) в родной кишлак. Тоже касается и неадекватных « девиц»- всем табуном с дактилоскопированием всех родственников- халявщиков в аулы. А их- к уголовной ответственности, пусть шьют варежки с максимальным сроком наказания! Как нужно ненавидеть свой народ, чтобы завезти миллионы этих упырей в страну…
Скоро профессию учителя приравняют к службе по контракту на фронте. Учить детей будет некому, зачем молодым девчонкам после института в школу идти- калечить своё здоровье и психику? Вот таких сексуально-озабоченных сразиатов в классах становится всё больше, тут и мужик-то не каждый справится, эти чурки бешенные и нож могут достать, были уже случаи...
Только враги своей страны могут завозить в Россию эту глумящуюся над людьми нечисть.