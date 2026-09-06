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Демография Дальнего Востока: ростки оптимизма

Демография Дальнего Востока: ростки оптимизма

Депопуляция Дальнего Востока выдыхается. Если в 1990-е и в первой половине 2000-х годов население федерального округа сокращалось на 1‒1,5% ежегодно, то в 2010-е интенсивность убыли постоянных жителей снизилась до 0,3‒0,5% в год.

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