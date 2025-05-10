Мерц не ответил прямо на вопрос о возможных личных переговорах с Путиным

Руководитель правительства Германии Фридрих Мерц в ходе интервью заместителю главного редактора газеты Bild Паулю Ронцхаймеру не ответил прямо на вопрос о возможных личных переговорах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
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