Потерпевшая сторона подтвердила причастность Булгакова к мошенничеству

Представитель Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге, которая признана потерпевшей стороной, подтвердил в суде причастность бывшего заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова к мошенничеству в особо крупном размере.