Потерпевшая сторона подтвердила причастность Булгакова к мошенничеству

Представитель Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге, которая признана потерпевшей стороной, подтвердил в суде причастность бывшего заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова к мошенничеству в особо крупном размере.
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