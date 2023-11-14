Космический телескоп JWST обнаружил необычно яркое сияние у 90% ранних галактик

Обнаружение ярко светящегося газа вокруг 90% ранних галактик Вселенной, основанное на данных космического телескопа «Джеймс Уэбб», представляет собой интересную находку для астрономов: такие галактики оказались ярче, чем ожидалось.
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