Рост цен на еду и неурожай: чем грозят России майские снегопады Евгения КомароваАномально низкие температуры зафиксированы в нескольких регионах России, вызвав беспокойство властей Тамбовской и Липецкой областей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии