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    Пидорасам пидорасово!Президент Макрон:...
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Президент Макрон: французы очень гордятся церемонией открытия Олимпиады

Президент Макрон: французы очень гордятся церемонией открытия Олимпиады

Французы очень гордятся состоявшейся 26 июля церемонией открытия летних Олимпийских игр в Париже. С соответствующим заявлением выступил президент Эммануэль Макрон, пишет Telegram-канал BRIEF.

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Комментарии
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Юрий Астахов
&quot;...Она показала свою смелость...&quot; Для этого смелости не надо, надо бесстыдство, или дебилизм.
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1 час.
СХ
Сергей Хоружик
Никогда такого Людовик 14 не говорил.Он сказал так,оборзевшим чиновникам Парижского парламента,который саботировал его указы:Может быть,господа,вы думаете,что государство это вы?Ошибаетесь.Государство-это я.
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45 мин.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Пидорасам пидорасово!
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