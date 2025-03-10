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Джорджеску пообещал пойти до конца в политической борьбе

Джорджеску пообещал пойти до конца в политической борьбе

Румынский политик-оппозиционер Кэлин Джорджеску заявил, что будет продолжать политическую борьбу, невзирая на возбужденные против него уголовные дела и отказ допустить его к участию в президентских выборах.

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