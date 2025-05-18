Большой и Мариинский театры: десятки новых постановок в репертуаре

Большой и Мариинский театры объединили усилия для расширения репертуара. Руководитель театров Валерий Гергиев сообщил о новинках, включая оперы "Гугеноты" и "Пуритане", и подчеркнул важность поддержки артистов.
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