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Нижегородская правда

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Квартиру с погибшими собаками обнаружили зоозащитники в Дзержинске

Квартиру с погибшими собаками обнаружили зоозащитники в Дзержинске

Квартиру с погибшими породистыми собаками обнаружили в Дзержинске. По словам зоозащитницы Лары Саплиной, жилье может принадлежать бывшей владелице питомника далматинов.

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