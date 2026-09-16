Квартиру с погибшими собаками обнаружили зоозащитники в Дзержинске

Квартиру с погибшими породистыми собаками обнаружили в Дзержинске. По словам зоозащитницы Лары Саплиной, жилье может принадлежать бывшей владелице питомника далматинов.
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