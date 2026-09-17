Зеленский, ты допросился! Наша армия бахнула со всей силы — в Киеве ад, визг и пламя

ВС РФ военные нанесли серию ударов по объектам, которые связаны с обеспечением ВСУ. В Минобороны заявили, что под поражение попали предприятия военной промышленности, портовая инфраструктура и морские суда, перевозившие грузы военного назначения.
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