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Хинштейн сообщил о визите замминистра обороны Евкурова в Курскую область

Хинштейн сообщил о визите замминистра обороны Евкурова в Курскую область

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о рабочем визите заместителя министра обороны Российской Федерации, генерала армии Юнус-Бека Евкурова, который прибыл в Курск напрямую из Белгорода.

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