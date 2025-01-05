Хинштейн сообщил о визите замминистра обороны Евкурова в Курскую область

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о рабочем визите заместителя министра обороны Российской Федерации, генерала армии Юнус-Бека Евкурова, который прибыл в Курск напрямую из Белгорода.
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