Боевые будни операторов гексакоптеров "Мангас" группировки войск "Восток" ВС РФ. Доставка бк, провизии и медикаментов нашим штурмовикам на передовую.
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Боевые будни операторов гексакоптеров "Мангас" группировки войск "Восток" ВС РФ. Доставка бк, провизии и медикаментов нашим штурмовикам на передовую.
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