Paramount Skydance продлевает сроки выкупа долговых обязательств в рамках мега-сделки с Warner Bros. Discovery

Американская медиакорпорация Paramount Skydance Corporation официально объявила о продлении сроков действия своих ранее запущенных предложений по покупке за наличный расчет и обмену долговых ценных бумаг.
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