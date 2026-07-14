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Paramount Skydance продлевает сроки выкупа долговых обязательств в рамках мега-сделки с Warner Bros. Discovery

Paramount Skydance продлевает сроки выкупа долговых обязательств в рамках мега-сделки с Warner Bros. Discovery

Американская медиакорпорация Paramount Skydance Corporation официально объявила о продлении сроков действия своих ранее запущенных предложений по покупке за наличный расчет и обмену долговых ценных бумаг.

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